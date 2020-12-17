Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»

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Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы», заявил российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«70% российского бюджета уже формируются не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — сказал он.

Как подчеркнул глава государства, это «совершенно очевидный положительный элемент развития экономики».

По его словам, если кому-то хочется представлять Россию «бензоколонкой», то это уже не имеет под собой реальных оснований. При этом он отметил, что зависимость ещё очень большая, и это необходимо иметь в виду.

RT ведёт прямую трансляцию.

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