Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»
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«70% российского бюджета уже формируются не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — сказал он.
Как подчеркнул глава государства, это «совершенно очевидный положительный элемент развития экономики».
По его словам, если кому-то хочется представлять Россию «бензоколонкой», то это уже не имеет под собой реальных оснований. При этом он отметил, что зависимость ещё очень большая, и это необходимо иметь в виду.
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