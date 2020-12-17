Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, как россиянам не использовать ненормативную лексику, описывая свою жизнь.

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику», — ответил Путин.

По его словам, русский язык достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике.

«Но хочу поблагодарить вас уже за то, что вы сейчас её не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию», — добавил глава государства.

Ранее Путин рассказал о плане по снижению уровня бедности в России.