Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, как россиянам не использовать ненормативную лексику, описывая свою жизнь. 
Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику», — ответил Путин.

По его словам, русский язык достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. 

«Но хочу поблагодарить вас уже за то, что вы сейчас её не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию», — добавил глава государства. 

Ранее Путин рассказал о плане по снижению уровня бедности в России.

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