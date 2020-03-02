Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по русскому языку.

«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил создать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине и возложить на неё функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить перечень словарей русского языка, в том числе толковый словарь государственного языка России.

Ранее Путин назвал русский язык фундаментальной ценностью и одним из государствообразующих факторов.