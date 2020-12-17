Около 217 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах России
- РИА Новости
«На амбулаторном лечении находятся 900 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на неё, на стационарном лечении на сегодняшний день находятся 217 тыс. человек», — цитирует РИА Новости Гриднева.
По его словам, всего в России в настоящее время открыто около 270 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.
8 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на аппаратах ИВЛ в России находится около 2,8 тыс. человек.
«Юга.ру» передавали, что в Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19.