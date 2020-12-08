Мурашко: в России на ИВЛ находится около 2800 человек

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На аппаратах искусственной вентиляции лёгких в России последнюю неделю находится около 2800 человек, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко: в России на ИВЛ находится около 2800 человек
  • © РИА Новости / Павел Львов

«На аппаратах искусственной вентиляции лёгких последнюю неделю находится порядка 2800 человек. Поэтому резервы у нас сегодня имеются», — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко также рассказал, что в стране развёрнуты 32 тыс. реанимационных коек, стационарных коек — 278 тыс.

20% коек от общего количества свободны, подчеркнул он, а 80% пациентов получают лечение амбулаторно.

Ранее министр рассказал, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.

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