Поставки «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря

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Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
Поставки «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря
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«Сегодня (вакцину. — RT) уже получили Московская область, Новосибирск, проводится в Республике Коми, ну и в ряде других (регионов. — RT). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% её уже получили. И после 10-го числа начнётся поставка во все регионы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мурашко рассказал об отработке доставки вакцины от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

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