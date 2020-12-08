Поставки «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря

Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сегодня (вакцину. — RT) уже получили Московская область, Новосибирск, проводится в Республике Коми, ну и в ряде других (регионов. — RT). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% её уже получили. И после 10-го числа начнётся поставка во все регионы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мурашко рассказал об отработке доставки вакцины от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.