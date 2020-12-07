Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об отработке доставки вакцины от коронавируса.

«Сегодня разработана полностью логистическая цепочка по поставке вакцины и составлен паспорт логистический всей страны с пунктами проведения вакцинации», — сказал Мурашко.

Он добавил, что данный паспорт содержит в себе информацию о каждом регионе, каждом месте, где будет проводиться вакцинация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за прошлую неделю в регионе от коронавируса привились порядка 5 тыс. человек из группы повышенного риска.