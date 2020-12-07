Воробьёв рассказал о вакцинации от COVID-19 в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за прошлую неделю в регионе от коронавируса привились порядка 5 тыс. человек из группы повышенного риска.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы видим, что началась массовая вакцинация. Начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину. На прошлой неделе были привиты порядка 5 тыс. человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объём. Все знают специфику этого процесса», — сказал губернатор Подмосковья во время совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация от коронавируса.