Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Москве началась 16-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
  • РИА Новости

Пресс-конференция российского лидера в этом году будет проходить в новом формате из-за коронавируса.

Она будет включать в себя элементы прямой линии.

Часть журналистов будут участвовать в пресс-конференции, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.

Ещё часть журналистов будут находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы президенту по видеосвязи.

15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря 2019 года.

На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895. За 4 часа 20 минут глава государства успел ответить почти на 70 вопросов.

Согласно опросу ВЦИОМ, в этом году смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире планируют 32% россиян.

RT ведёт прямую трансляцию.

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