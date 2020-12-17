Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
- РИА Новости
Пресс-конференция российского лидера в этом году будет проходить в новом формате из-за коронавируса.
Она будет включать в себя элементы прямой линии.
Часть журналистов будут участвовать в пресс-конференции, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.
Ещё часть журналистов будут находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы президенту по видеосвязи.
15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря 2019 года.
На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895. За 4 часа 20 минут глава государства успел ответить почти на 70 вопросов.
Согласно опросу ВЦИОМ, в этом году смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире планируют 32% россиян.
RT ведёт прямую трансляцию.