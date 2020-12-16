Минстрой назвал объём введённого в России в эксплуатацию жилья за год
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- АГН «Москва»
«На сегодняшний день в эксплуатацию введено свыше 61 млн кв. м. Результаты показывают, что механизмы, которые внедрялись в этом году, активно помогают развиваться отрасли», — цитирует его РИА Недвижимость.
По его словам, данный объём введённого в эксплуатацию жилья примерно на 4,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ранее «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя написали, что, по расчётам ведомства, средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тыс. рублей.