Минстрой назвал объём введённого в России в эксплуатацию жилья за год

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, какой объём жилья был введён в эксплуатацию в 2020 году.
Минстрой назвал объём введённого в России в эксплуатацию жилья за год
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«На сегодняшний день в эксплуатацию введено свыше 61 млн кв. м. Результаты показывают, что механизмы, которые внедрялись в этом году, активно помогают развиваться отрасли», — цитирует его РИА Недвижимость.

По его словам, данный объём введённого в эксплуатацию жилья примерно на 4,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя написали, что, по расчётам ведомства, средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тыс. рублей.

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