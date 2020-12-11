«Известия»: Минстрой дал прогноз по ценам на жильё в 2021 году

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По расчётам Минстроя, средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тыс. рублей.

Об этом, как пишут «Известия», сказано в проекте приказа Минстроя.

Как уточняется, больше всего жильё подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока. Ожидается, что снизятся цены только в Бурятии.

Ранее аналитики сообщили, что спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России увеличился за год на треть.

По имеющимся данным, в ноябре 2020 года интерес к вторичному жилью вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Похожая динамика отмечена и на рынке первичного жилья. Однокомнатные квартиры стали популярнее на 34%, двухкомнатные — на 22%.

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