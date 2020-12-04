Эксперты оценили динамику спроса на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России за год

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Спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России увеличился за год на треть, заявили аналитики «Авито Недвижимости».
Эксперты оценили динамику спроса на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, в ноябре 2020 года интерес к вторичному жилью вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Похожая динамика отмечена и на рынке первичного жилья. Однокомнатные квартиры стали популярнее на 34%, двухкомнатные — на 22%.

Вторичные однокомнатные и двухкомнатные квартиры стали дороже на 8% и 7%, в сегменте новостроек цены выросли на 19% и 17% соответственно.

Как оценивают эксперты, по итогам ноября 2020 года средняя стоимость «однушки» в новостройке составляет 3,8 млн рублей, на вторичном рынке — 2,2 млн.

Средняя цена первичной «двушки» — 5,7 млн рублей, вторичной — 2,8 млн.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

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