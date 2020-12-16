Суд признал законной меру пресечения аудитору Меню

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Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката аудитора Счётной палаты Михаила Меня на решение Басманного суда о запрете определённых действий из-за обвинений в растрате.
Суд признал законной меру пресечения аудитору Меню
  • РИА Новости

«В Мосгорсуде была рассмотрена жалоба на решение суда первой инстанции запретить определённые действия обвиняемому Меню. Суд постановил решение Басманного суда признать законным, а жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения», — приводит ТАСС заявление суда.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий: ему запретили покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

В СК полагают, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» основал преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги, которые были выделены в качестве кредита из Минфина для поддержки региона.

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