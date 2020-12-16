В ОНК сообщили о переводе Сафронова в карантинную камеру

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RT
Содержащийся в СИЗО «Лефортово» советник главы госкорпорации «Роскосмос», бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов в минувшую пятницу был помещён в карантинную камеру после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК сообщили о переводе Сафронова в карантинную камеру
  • © РИА Новости

«Сафронов чувствует себя нормально, но с пятницы на карантине в связи с контактом по COVID», — сказал представитель администрации СИЗО правозащитникам, которые вечером 15 декабря хотели пообщаться с арестованным.

По словам собеседника RT, членов ОНК в изоляторе заверили, что никаких симптомов заболевания у Сафронова пока нет, за его здоровьем наблюдают медики, в камере он находится один.

«Сотрудник изолятора сообщил, что это стандартная двухместная камера, и в ней работает телевизор. С кем из инфицированных контактировал Сафронов, в СИЗО уточнить отказались», — добавил член ОНК.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что его подзащитный не признаёт вину в госизмене. Он отметил, что сторона защиты пока не знакомилась с материалами следствия по делу журналиста.

В конце ноября Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.

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