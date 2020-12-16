В ОНК сообщили о переводе Сафронова в карантинную камеру
- © РИА Новости
«Сафронов чувствует себя нормально, но с пятницы на карантине в связи с контактом по COVID», — сказал представитель администрации СИЗО правозащитникам, которые вечером 15 декабря хотели пообщаться с арестованным.
По словам собеседника RT, членов ОНК в изоляторе заверили, что никаких симптомов заболевания у Сафронова пока нет, за его здоровьем наблюдают медики, в камере он находится один.
«Сотрудник изолятора сообщил, что это стандартная двухместная камера, и в ней работает телевизор. С кем из инфицированных контактировал Сафронов, в СИЗО уточнить отказались», — добавил член ОНК.
Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что его подзащитный не признаёт вину в госизмене. Он отметил, что сторона защиты пока не знакомилась с материалами следствия по делу журналиста.
В конце ноября Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.