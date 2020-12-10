В Кремле прокомментировали заявление Путина по делу Сафронова
- РИА Новости
«О том, что (Сафронову инкриминируется совершение преступлений. — RT) за время работы в «Роскосмосе», (президент. — RT) оговорился. Общего смысла это не меняет», — заявил Песков.
Также представитель Кремля уточнил, что президент оговорился, сказав, что Сафронов «осуждён» вместо «обвиняется».
Ранее Путин заявил, что Сафронова «осудили не за его профессиональную журналистскую деятельность, а за период его деятельности в качестве советника в «Роскосмосе».