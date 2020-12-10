В Кремле прокомментировали заявление Путина по делу Сафронова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оговорился, когда высказывался о деле бывшего советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Известий» Ивана Сафронова.
В Кремле прокомментировали заявление Путина по делу Сафронова
  • РИА Новости

«О том, что (Сафронову инкриминируется совершение преступлений. — RT) за время работы в «Роскосмосе», (президент. — RT) оговорился. Общего смысла это не меняет», — заявил Песков.

Также представитель Кремля уточнил, что президент оговорился, сказав, что Сафронов «осуждён» вместо «обвиняется».

Ранее Путин заявил, что Сафронова «осудили не за его профессиональную журналистскую деятельность, а за период его деятельности в качестве советника в «Роскосмосе».

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