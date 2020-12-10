Путин прокомментировал дело Сафронова

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело бывшего советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Об этом Путин сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его деятельности в качестве советника в «Роскосмосе», за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал президент.

Путин добавил, что дело против Сафронова возбуждено «за это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушёл».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее уточнил, что глава государства оговорился, когда сказал, что Сафронов уже осуждён.

13 июля Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.

30 ноября Лефортовский суд продлил арест Сафронову до 7 марта.