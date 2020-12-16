Более 5 тысяч пациентов в Москве получили плазму с антителами к COVID-19
- © РИА Новости
«В столичных стационарах переливание плазмы получили уже более 5 тыс. пациентов», — цитирует ФАН пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.
Отмечается, что лечение плазмой почти в два раза повышает шанс на улучшение состояния пациента.
За последний месяц в Москве число доноров с антителами к коронавирусу увеличилось на 82%.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Москве выздоровел 5571 пациент с коронавирусом, общее число вылечившихся возросло до 545 430.