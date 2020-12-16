В Москве за сутки 5571 пациент вылечился от коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки в Москве выздоровел 5571 пациент с коронавирусом, общее число вылечившихся возросло до 545 430.
В Москве за сутки 5571 пациент вылечился от коронавируса
  • © РИА Новости

«Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430», — цитирует газета «Известия» сообщение оперативного штаба.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы при условии отсутствия хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН предложил не разделять вакцины по стране производства и идеологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить