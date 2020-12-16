В Москве за сутки 5571 пациент вылечился от коронавируса
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«Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430», — цитирует газета «Известия» сообщение оперативного штаба.
Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы при условии отсутствия хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.
Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН предложил не разделять вакцины по стране производства и идеологии.