В Москве за сутки 5571 пациент вылечился от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровел 5571 пациент с коронавирусом, общее число вылечившихся возросло до 545 430.

«Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430», — цитирует газета «Известия» сообщение оперативного штаба.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы при условии отсутствия хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН предложил не разделять вакцины по стране производства и идеологии.