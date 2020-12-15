В Москве рассказали о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире Первого канала рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.

По его словам, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно.

«У нас по статистике выявляется около 10% различных нарушений, а злостных нарушителей, которые, несмотря ни на что, продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, — таких единицы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.