Под Нефтеюганском откроется реабилитационный центр для переболевших COVID-19

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С января 2021 года на базе санатория «Юган», расположенного вблизи Нефтеюганска, откроется реабилитационный центр для долечивания пациентов, переболевших коронавирусом.
Под Нефтеюганском откроется реабилитационный центр для переболевших COVID-19
  • РИА Новости

Как передаёт портал URA.RU, об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«(Там будет. — RT) организован санаторно-курортный этап медицинской реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию. Департаментом здравоохранения региона разработана специальная программа для таких пациентов. Направления на реабилитацию выдаёт лечащий врач при наличии медицинских показаний», — объяснила Комарова.

В Департаменте здравоохранения пояснили, что 18-дневный бесплатный курс лечения будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов России и включать в себя лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, физиопроцедуры, ингаляции по медицинским показаниям.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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