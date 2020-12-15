Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах
- РИА Новости
«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах», — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Мурашко уточнил, что для обеспечения качественной транспортировки, хранения и вакцинации населения разработаны стандартные операционные процедуры с памятками как для медицинского персонала, так и для пациентов.
«В регионах развёрнуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины для внутреннего распределения в регионе», — сказал глава Минздрава.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.