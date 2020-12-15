Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах

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Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 стартовала во всех российских регионах. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах
  • РИА Новости

«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах», — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мурашко уточнил, что для обеспечения качественной транспортировки, хранения и вакцинации населения разработаны стандартные операционные процедуры с памятками как для медицинского персонала, так и для пациентов.

«В регионах развёрнуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины для внутреннего распределения в регионе», — сказал глава Минздрава.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.

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