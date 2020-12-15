Кабмин продлил выдачу бесплатных препаратов при лечении коронавируса дома
- РИА Новости
«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас таких пациентов большинство», — сказал Мишустин.
По его словам, регионам дополнительно будет направлено почти 2,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.
По данным на 15 декабря, в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 707 945.