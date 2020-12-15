Кабмин продлил выдачу бесплатных препаратов при лечении коронавируса дома

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.
Кабмин продлил выдачу бесплатных препаратов при лечении коронавируса дома
  • РИА Новости

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас таких пациентов большинство», — сказал Мишустин.

По его словам, регионам дополнительно будет направлено почти 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

По данным на 15 декабря, в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 707 945. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить