Кабмин продлил выдачу бесплатных препаратов при лечении коронавируса дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас таких пациентов большинство», — сказал Мишустин.

По его словам, регионам дополнительно будет направлено почти 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

По данным на 15 декабря, в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 707 945.