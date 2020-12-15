Госдума приняла поправки, касающиеся пропаганды наркотиков в интернете

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Госдума приняла поправки, касающиеся пропаганды наркотиков в интернете
  • Pixabay

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что данным законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн рублей для юридических лиц за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

«Также в качестве наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы в случае принятия законопроекта могут составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим предлагается ужесточить ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков для иностранных граждан и увеличить штрафы для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с соответствующим контентом.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить штраф за потребление наркотиков до 20—30 тыс. рублей.

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