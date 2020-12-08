В ОП предложили увеличить штраф за потребление наркотиков

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил увеличить размер максимального штрафа за потребление наркотиков. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В настоящее время, как уточнил Хамзаев, за потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в общественном месте, предусмотрены штрафы 4000—5000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Однако данные штрафы, по его мнению, являются несущественными даже в сравнении с другими за административные правонарушения. Например, за парковку автотранспортного средства на газоне в Москве предусмотрен штраф 5000 рублей — такой же, как и максимальный штраф за потребление наркотиков в общественном месте в присутствии других лиц.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20 000—30 000 рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Общественной палате выступили с инициативой запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.