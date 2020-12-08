В ОП предложили увеличить штраф за потребление наркотиков

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил увеличить размер максимального штрафа за потребление наркотиков. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В ОП предложили увеличить штраф за потребление наркотиков
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В настоящее время, как уточнил Хамзаев, за потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в общественном месте, предусмотрены штрафы 4000—5000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Однако данные штрафы, по его мнению, являются несущественными даже в сравнении с другими за административные правонарушения. Например, за парковку автотранспортного средства на газоне в Москве предусмотрен штраф 5000 рублей — такой же, как и максимальный штраф за потребление наркотиков в общественном месте в присутствии других лиц.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20 000—30 000 рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Общественной палате выступили с инициативой запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

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