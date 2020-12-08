В Госдуме оценили идею увеличить штраф за потребление наркотиков

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева увеличить размер максимального штрафа за употребление наркотиков.
В Госдуме оценили идею увеличить штраф за потребление наркотиков
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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«В целом я поддерживаю благородную работу члена Общественной палаты Хамзаева и его движения. Но хотелось бы ответить на вопрос: остановит ли наркомана штраф, который будет увеличен? Для одной категории состоятельных людей, кто употребляет наркотики, полагаю, что штраф никак не остановит... А для тех, у кого нет денег и они тащат из дома последнее, продают и покупают дозу, для них, мне кажется, любой штраф не является сдерживающим моментом. И какой бы штраф ни был, средства на него вряд ли будут тратиться, когда возникнет потребность в употреблении», — сказал Нилов.

Депутат также призвал активно бороться с теми, кто пропагандирует употребление наркотиков и втягивает в него. Он подчеркнул, что к вопросу увеличения штрафа с точки зрения эффективности нужно подходить через анализ прежде всего правоприменительной практики.

«Люди, у которых нет средств, предпочитают административный арест вместо выплат штрафа. И вот если человек находится в качестве административно задержанного, арестованного, то у него, конечно, доступ к наркотикам ограничен. При этом у него возникают так называемые ломки и ему требуется медицинская помощь. И в данном случае, если мера была принята, задача — обратить внимание на этого человека, оказывать ему помощь и заниматься его лечением так, чтобы постараться ликвидировать существующую зависимость», — отметил Нилов.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить штраф за потребление наркотиков до размера 20—30 тыс. рублей.

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