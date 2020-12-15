От коронавируса умер главврач Нижегородского центра переливания крови
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Об этом говорится на сайте регионального Минздрава.
«14 декабря не стало Константина Васильевича Кузнецова. Не стало одного из лучших главных врачей в Нижегородской области; не стало умного, доброго, отзывчивого, кристально порядочного человека, готового в любой момент протянуть руку помощи коллегам», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Кузнецов возглавлял Нижегородский областной центр крови имени Климовой с 1992 года и был заслуженным врачом России.
Как пишет РИА Новости, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Кузнецов умер из-за коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что заболевший коронавирусом главный врач кожно-венерологического диспансера Магнитогорска Челябинской области, заслуженный врач России Ростислав Тверской умер в возрасте 72 лет.
В октябре сообщалось, что главврач больницы №20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов умер на 60-м году жизни. По данным СМИ, у него выявили коронавирус.