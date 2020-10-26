Умер главврач госпиталя в Ростове-на-Дону

Депутат заксобрания Ростовской области, главврач больницы № 20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов умер на 60-м году жизни.

Об этом говорится в пресс-релизе парламента региона.

«Сегодня на 60-м году жизни скончался депутат законодательного собрания Ростовской области, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Юрий Иванович Дронов», — указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, Дронов прошёл путь от врача-интерна кардиологического отделения БСМП №2 Ростова-на-Дону до главного врача ростовской городской больницы №20, которой руководил последние 11 лет.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что у Дронова ранее выявили коронавирус.

21 октября в администрации Ростова-на-Дону прокомментировали данные о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в госпитале на базе больницы №20.