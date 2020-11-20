Умер заболевший COVID-19 главврач больницы в Магнитогорске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«В возрасте 72 лет ушёл из жизни заслуженный врач России Ростислав Маркович Тверской. С 1975 года работал в кожно-венерологическом диспансере Магнитогорска. С 1995 года по 2020-й был главным врачом диспансера», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, Тверской болел коронавирусной инфекцией.
Ранее главврач больницы №20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов умер на 60-м году жизни. По данным СМИ, у него выявили коронавирус.