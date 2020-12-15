На Ставрополье ужесточили требования к проведению новогодних ёлок

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В связи с пандемией коронавируса Министерство образования Ставропольского края скорректировало формат новогодних утренников в детских садах и школах региона.
На Ставрополье ужесточили требования к проведению новогодних ёлок
  • © Ведяшкин Сергей
  • РИА Новости

Как сообщает pobeda26.ru, опубликован список требований, которые необходимо соблюдать в образовательных организациях при проведении ёлок.

Так, в детских садах утренники можно проводить, но для каждой группы отдельно. Совмещение двух и более групп запрещено. При этом директор дошкольного учреждения вправе решить, проводить утренник в актовом зале или непосредственно в группе.

Запрещено приглашать родителей, артистов в качестве Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

В школах новогодние мероприятия также можно организовывать, но отдельно для каждого класса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие — республиканская ёлка для школьников. 

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