В Подмосковье рассказали о мерах по сдерживанию цен на продукты

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И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты питания.
В Подмосковье рассказали о мерах по сдерживанию цен на продукты
  • РИА Новости

Об этом Сергей Воскресенский рассказал в беседе с телеканалом «360».

«На федеральном уровне готовятся соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и федеральными торговыми сетями, где будут отражены отпускные цены с заводов. Власти Подмосковья будут следить за стоимостью товаров в магазинах — участниках соглашения, а также за розничными ценами на подсолнечное масло, сахар, куриные яйца, хлеб, гречку, макароны и куриное мясо. Мы организуем рабочую группу по оперативному реагированию на повышение цен», — сказал Воскресенский.

Меры для снижения роста цен будут приняты до конца года.

Ранее сообщалось, что около 60 крупных компаний в России готовы подписать соглашение о стабилизации цен на продукты.

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