Сгоревшее в Башкирии здание эксплуатировалось как частный жилой дом

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В доме престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, были установлены пожарные извещатели, само здание эксплуатировалось как частный жилой дом, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

«Строение эксплуатировалось как частный жилой дом, в доме было установлено два дымовых пожарных извещателя», — сказали агентству.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, систем пожаротушения в здании не было.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следователей, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».

На место пожара выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

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