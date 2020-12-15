Сгоревшее в Башкирии здание эксплуатировалось как частный жилой дом
«Строение эксплуатировалось как частный жилой дом, в доме было установлено два дымовых пожарных извещателя», — сказали агентству.
Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, систем пожаротушения в здании не было.
Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следователей, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».
На место пожара выехал глава Башкирии Радий Хабиров.