Глава Башкирии выехал на место пожара в Абзелиловском районе
«Руководитель региона возглавит работу оперативного штаба и проведёт совещание Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в пресс-службе главы республики.
Там отметили, что пожар случился в деревянном здании 1960-х годов постройки.
«Из огня удалось вывести пятерых человек. Несмотря на сработавшие пожарные извещатели, 11 человек спасти не удалось. В районе введён режим ЧС», — говорится в сообщении.
Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек. В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По данным следователей, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».