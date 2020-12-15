Глава Башкирии выехал на место пожара в Абзелиловском районе

Глава Башкортостана Радий Хабиров отправился на место пожара в Абзелиловском районе, где при пожаре в пансионате погибли 11 человек.

«Руководитель региона возглавит работу оперативного штаба и проведёт совещание Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Там отметили, что пожар случился в деревянном здании 1960-х годов постройки.

«Из огня удалось вывести пятерых человек. Несмотря на сработавшие пожарные извещатели, 11 человек спасти не удалось. В районе введён режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек. В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следователей, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».