Терапевт прокомментировала новые правила выдачи больничных

Терапевт Людмила Лапа прокомментировала новые правила выдачи листков нетрудоспособности, которые теперь можно получить в электронном виде.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Людмила Лапа отметила, что нововведение очень удобно для врачей, которые ведут карты пациентов на компьютерах. Автоматизация процесса снизила количество ошибок в документах.

Что касается общей ситуации с пандемией, по мнению врача, она научила людей внимательнее относиться к требованиям и рекомендациям медиков.

«Люди стали более ответственными, ходят в масках. Это позитивно, нет такого страха. С другой стороны, люди лечатся, а нет так — «это буду пить, а это не буду», — резюмировала терапевт.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.