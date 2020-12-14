Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьют от COVID-19

Короткая ссылка
Большая часть населения России получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьют от COVID-19
  • РИА Новости

Он отметил, что данные III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» говорят о её высокой эффективности и безопасности для здоровья.

«Это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения. Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — говорится в заявлении РФПИ, поступившем в распоряжение RT.

Ранее эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса подтвердили на уровне 91,4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить