Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьют от COVID-19

Большая часть населения России получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что данные III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» говорят о её высокой эффективности и безопасности для здоровья.

«Это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения. Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — говорится в заявлении РФПИ, поступившем в распоряжение RT.

Ранее эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса подтвердили на уровне 91,4%.