Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьют от COVID-19
- РИА Новости
Он отметил, что данные III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» говорят о её высокой эффективности и безопасности для здоровья.
«Это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения. Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — говорится в заявлении РФПИ, поступившем в распоряжение RT.
Ранее эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса подтвердили на уровне 91,4%.