В Дагестане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Дагестане растёт число тяжёлых случаев коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве республики.

Об этом сообщает ФАН.

«В последние два месяца количество пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, с негоспитальной пневмонией, а также с подтверждёнными случаями COVID-19, конечно, увеличилось. Мы видим, что число заразившихся растёт. К сожалению, если сравнивать течение этого заболевания с весной, то его тяжесть сейчас намного хуже», — заявила заведующая отделением гинекологии Городской клинической больницы №1 Махачкалы Диляра Мусаева.

Она уточнила, что осложнения наблюдаются в основном у пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, а также у больных с хроническими заболеваниями — ожирением, болезнями сердца и сосудов.

«О причинах сейчас никто точно сказать не сможет. Возможно, вирус мутирует, возможно, пациенты стали более устойчивы к тому лечению, которое мы применяем. Может, наслаиваются сезонный грипп, респираторные инфекции. Наверное, факторов масса, но люди попадают в стационары уже с запущенными случаями. Сначала идёт лечение на дому, причём не совсем правильное. Не всегда они обращаются в амбулаторное звено, по сарафанному радио передают друг другу какие-то назначения. Поэтому когда к нам поступает пациент, то мы уже видим картину полностью развернувшейся болезни, и с этим бороться намного тяжелее», — констатирует специалист.

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