Врач рассказала о влиянии коронавируса на психику человека

Короткая ссылка
Психиатр и психотерапевт доктор медицинских наук руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, что специалисты уже давно отмечают несколько направлений изменений психического состояния людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.
Врач рассказала о влиянии коронавируса на психику человека
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

Об этом Татьяна Караваева рассказала в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По её словам, пока невозможно понять, как именно коронавирус влияет на мозг.

«Коронавирус относится к группе вирусов, обладающих определённой нейротоксичностью, то есть он поражает нервную систему и может вызывать эмоционально тревожные, астенические нарушения. И, конечно, та стрессовая ситуация, в которой человек находился, влияет, поскольку заболеть коронавирусной инфекцией в средней или тяжёлой форме — это практически пережить угрозу жизни... И в этот момент он испытывает очень сильный стресс, который может приводить к формированию посттравматических расстройств», — говорит доктор медицинских наук.

Специалисты не исключают, что пограничные психические расстройства могут впоследствии у некоторых людей перейти в более тяжёлые заболевания — острые психозы, депрессии.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить