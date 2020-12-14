Врач рассказала о влиянии коронавируса на психику человека

Психиатр и психотерапевт доктор медицинских наук руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, что специалисты уже давно отмечают несколько направлений изменений психического состояния людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Об этом Татьяна Караваева рассказала в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По её словам, пока невозможно понять, как именно коронавирус влияет на мозг.

«Коронавирус относится к группе вирусов, обладающих определённой нейротоксичностью, то есть он поражает нервную систему и может вызывать эмоционально тревожные, астенические нарушения. И, конечно, та стрессовая ситуация, в которой человек находился, влияет, поскольку заболеть коронавирусной инфекцией в средней или тяжёлой форме — это практически пережить угрозу жизни... И в этот момент он испытывает очень сильный стресс, который может приводить к формированию посттравматических расстройств», — говорит доктор медицинских наук.

Специалисты не исключают, что пограничные психические расстройства могут впоследствии у некоторых людей перейти в более тяжёлые заболевания — острые психозы, депрессии.

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