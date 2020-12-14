В Башкирии рассказали об ограничениях из-за ситуации с коронавирусом

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В Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие — республиканская ёлка для школьников. Также в республике запретили водить хороводы.
В Башкирии рассказали об ограничениях из-за ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Н. Романов

Об этом сообщает kp.ru.   

Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкирия Ленара Иванова, в этом году мероприятие могли посетить 780 школьников: отличники учёбы, победители олимпиад, дети с ограничениями по здоровью и воспитывающиеся в многодетных семьях.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова заявила, что в республике запрещается проведение всех хороводов вокруг ёлок — как в помещениях, так и на улице.

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