В Башкирии рассказали об ограничениях из-за ситуации с коронавирусом

В Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие — республиканская ёлка для школьников. Также в республике запретили водить хороводы.

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкирия Ленара Иванова, в этом году мероприятие могли посетить 780 школьников: отличники учёбы, победители олимпиад, дети с ограничениями по здоровью и воспитывающиеся в многодетных семьях.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова заявила, что в республике запрещается проведение всех хороводов вокруг ёлок — как в помещениях, так и на улице.