В Башкирии рассказали об ограничениях из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает kp.ru.
Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкирия Ленара Иванова, в этом году мероприятие могли посетить 780 школьников: отличники учёбы, победители олимпиад, дети с ограничениями по здоровью и воспитывающиеся в многодетных семьях.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова заявила, что в республике запрещается проведение всех хороводов вокруг ёлок — как в помещениях, так и на улице.