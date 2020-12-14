Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе пройдёт 18 января

Верховный суд Башкирии отложил на 18 января 2021 года рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы тремя экс-коллегами в отделе полиции Уфы.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат одного из фигурантов дела Наиль Багаутдинов.

«Судебное заседание отложено на 18 января 2021 года, все фигуранты дела остаются под домашним арестом», — сказал он.

В ноябре сообщалось, что бывший полицейский Павел Яромчук, который является фигурантом уголовного дела об изнасиловании дознавательницы в отделе МВД в Уфе, выпущен из СИЗО.

Ранее Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор от 3 июня и отправил дело на новое рассмотрение.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх экс-полицейских. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.