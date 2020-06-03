ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Галиева и Матвеева полностью оправдали, Яромчуку вынесен обвинительный приговор, но с уменьшением наказания, четыре года дали, было шесть», — приводит Интерфакс слова Асляма Халикова, адвоката одного из обвиняемых.

30 октября 2018 года 23-летняя девушка, работавшая дознавателем в отделе полиции Уфимского района МВД Башкирии, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании.

Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег напали на неё и совершили насильственные действия.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

 

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