Дело об изнасиловании дознавателя в Уфе отправили на новое рассмотрение

Шестой кассационный суд в Самаре отправил на новое рассмотрение дело об изнасиловании дознавательницы коллегами в Уфе.

«Приговор от 3 июня 2020 года отменить... Передать уголовное дело в отношении Яромчука, Матвеева, Галиева на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в новом составе суда», — приводит РИА Новости слова судьи.

Уточняется, что три фигуранта дела отправлены под домашний арест на три месяца.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.