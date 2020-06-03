Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе оценила решение суда

Уфимская дознавательница, являющаяся потерпевшей по делу об изнасиловании коллегами, оценила приговор Верховного суда Башкирии.

Как рассказала адвокат потерпевшей Ирина Валеева телеканалу «360», её клиентка плохо восприняла оправдательный приговор для двоих фигурантов дела.

«Нелегко», — ответила юрист на вопрос о том, как её клиентка восприняла случившееся.

Вместе с этим адвокат добавила, что девушка настаивает на том, что все трое фигурантов дела виновны в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Всё это время она стоит на своей позиции, что они все трое совершили эти два преступления и все трое должны быть наказаны», — отметила она.

Валеева сказала, что подаст жалобу после получения апелляционного приговора.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.