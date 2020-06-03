Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе оценила решение суда
- РИА Новости
Как рассказала адвокат потерпевшей Ирина Валеева телеканалу «360», её клиентка плохо восприняла оправдательный приговор для двоих фигурантов дела.
«Нелегко», — ответила юрист на вопрос о том, как её клиентка восприняла случившееся.
Вместе с этим адвокат добавила, что девушка настаивает на том, что все трое фигурантов дела виновны в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
«Всё это время она стоит на своей позиции, что они все трое совершили эти два преступления и все трое должны быть наказаны», — отметила она.
Валеева сказала, что подаст жалобу после получения апелляционного приговора.
В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.
3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.
По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.