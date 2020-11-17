Фигуранта дела об изнасиловании дознавателя в Уфе выпустили из СИЗО

Бывший полицейский Павел Яромчук, который является фигурантом уголовного дела об изнасиловании дознавательницы в отделе МВД в Уфе, выпущен из СИЗО.

Как сообщает kp.ru, ближайшие три месяца он проведёт под домашним арестом.

Ранее Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор от 3 июня 2020 года и отправил дело на новое рассмотрение.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх экс-полицейских. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.