Адвокат прокомментировала решение суда по делу об изнасиловании в Уфе

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Адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании в отделе МВД в Уфе Ирина Валиева заявила, что принятое ранее решение о новом рассмотрении уголовного дела можно трактовать в пользу пострадавшей.

Ранее Шестой кассационный суд в Самаре отправил на новое рассмотрение дело об изнасиловании дознавательницы коллегами в Уфе.

«Это решение суда в нашу пользу, потому что оправдательный приговор кассационным судом отменён. И они сегодня опять считаются осуждёнными. Они под домашним арестом», — приводит РИА Новости слова Валиевой.

Она заявила, что в течение двух лет судебных разбирательств потерпевшей помогали только адвокат и мама.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.

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