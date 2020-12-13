Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с коронавирусом

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Наиболее серьёзные осложнения на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 проявляются у пациентов на седьмые — десятые сутки заболевания, рассказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с коронавирусом
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Есть много проявлений (хронического ковида. — RT), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определённое воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли», — цитирует его в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» РИА Новости.

При этом, по словам Проценко, «пик всех проблем — это где-то седьмые — десятые сутки заболевания».

Ранее он назвал особенностью пациентов с COVID-19 быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме.

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пациенты с коронавирусной инфекцией должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.

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