Проценко назвал особенность коронавируса

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал об особенности пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — цитирует его «Московский комсомолец».

Он отметил, что, несмотря на то что больница в Коммунарке открылась только в марте и там не должно быть внутрибольничных штаммов, «за три месяца они появились во всех отделениях реанимации — и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие».

По его словам, причиной этого является перевод из других стационаров пациентов, которые завезли в Коммунарку микробы.

«Причём это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их всё чаще», — сказал Проценко.

Ранее сообщалось, что почти 900 пациентов проходят лечение в больнице в московской Коммунарке.

Также издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 487 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.