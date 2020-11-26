Проценко назвал особенность коронавируса
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- АГН «Москва»
«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — цитирует его «Московский комсомолец».
Он отметил, что, несмотря на то что больница в Коммунарке открылась только в марте и там не должно быть внутрибольничных штаммов, «за три месяца они появились во всех отделениях реанимации — и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие».
По его словам, причиной этого является перевод из других стационаров пациентов, которые завезли в Коммунарку микробы.
«Причём это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их всё чаще», — сказал Проценко.
Ранее сообщалось, что почти 900 пациентов проходят лечение в больнице в московской Коммунарке.
Также издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 487 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.