В России за сутки выявили 28 080 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 653 928. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5494 (19,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне было выявлено 28 137 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад в середине 2021 года.

В октябре профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.