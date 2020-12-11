В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии в России

Пандемия коронавируса может пойти на спад в середине 2021 года, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

По его словам, пандемия придёт к концу, когда станет управляемой, а управлять ею возможно только с помощью вакцины или препарата, который быстро влияет на саму инфекцию.

Как отметил Гриднев, вакцинация пока в самом начале и она, безусловно, повлияет на развитие процесса.

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — цитирует замминистра ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к COVID-19, и посоветовали не ждать окончания эпидемии в ближайшие месяцы.