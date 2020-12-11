Диетолог дала рекомендации по продуктам для новогоднего стола

Диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по продуктам для новогоднего стола.

В беседе с URA.RU она отметила, что майонез, например, можно приготовить самостоятельно.

«Продукты для приготовления майонеза уже обычно есть дома в запасе», — сказала эксперт.

Она советует заменить консервированный зелёный горошек на замороженный.

«Таким образом мы получаем более насыщенный вкус и сохраняем больше пользы», — пояснила Дюваль.

Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от пакетированных соков и газированных напитков.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.