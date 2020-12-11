Эксперт рассказала о причинах ожирения у подростков

Кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала о причинах ожирения у подростков.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что одним из главных факторов стала гиподинамия.

«Сейчас это усугубилось и дистанционным обучением, поскольку много школьников находятся на таком формате. И даже не беря в расчёт нынешнюю эпидемиологическую обстановку, дети в принципе мало играют и гуляют», — сказала эксперт.

Рост числа подростков с излишним весом связан и с изменением структуры питания, считает Копытько.

«Сейчас в семьях очень мало готовят настоящей домашней еды, и многие предпочитают покупать готовую пищу, которая сама по себе очень часто содержит жиры и сахара», —пояснила она.

По её словам, отсутствие горячей еды приводит к злоупотреблению сладким.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.