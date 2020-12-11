Путин прокомментировал дело «Нового величия»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал дело «Нового величия».
Путин прокомментировал дело «Нового величия»
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе заседания член Совета по правам человека при президенте России публицист Николай Сванидзе предложил поручить прокуратуре в процессе апелляции по делу «Нового величия» «тщательно проверить информацию о пытках» в отношении фигуранта Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором. 

«Насколько я понимаю, все судебные инстанции пройдены, суд признал их виновными... Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее», — ответил Путин.

В то же время он отметил, что «нет никакого желания хватать и не пущать».

«Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода... Ну, давайте посмотрим ещё раз. Хорошо, я пометил это всё», — добавил глава государства.

В конце октября Люблинский суд Москвы 29 октября признал Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и приговорил к шести годам колонии.

Ещё семерым фигурантам дела «Нового величия» приговор по аналогичному обвинению был вынесен в августе этого года.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить