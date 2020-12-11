Путин прокомментировал дело «Нового величия»
- © РИА Новости / Алексей Никольский
Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
В ходе заседания член Совета по правам человека при президенте России публицист Николай Сванидзе предложил поручить прокуратуре в процессе апелляции по делу «Нового величия» «тщательно проверить информацию о пытках» в отношении фигуранта Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором.
«Насколько я понимаю, все судебные инстанции пройдены, суд признал их виновными... Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее», — ответил Путин.
В то же время он отметил, что «нет никакого желания хватать и не пущать».
«Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода... Ну, давайте посмотрим ещё раз. Хорошо, я пометил это всё», — добавил глава государства.
В конце октября Люблинский суд Москвы 29 октября признал Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и приговорил к шести годам колонии.
Ещё семерым фигурантам дела «Нового величия» приговор по аналогичному обвинению был вынесен в августе этого года.
Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».
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