Путин прокомментировал дело «Нового величия»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал дело «Нового величия».

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе заседания член Совета по правам человека при президенте России публицист Николай Сванидзе предложил поручить прокуратуре в процессе апелляции по делу «Нового величия» «тщательно проверить информацию о пытках» в отношении фигуранта Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором.

«Насколько я понимаю, все судебные инстанции пройдены, суд признал их виновными... Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее», — ответил Путин.

В то же время он отметил, что «нет никакого желания хватать и не пущать».

«Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода... Ну, давайте посмотрим ещё раз. Хорошо, я пометил это всё», — добавил глава государства.

В конце октября Люблинский суд Москвы 29 октября признал Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и приговорил к шести годам колонии.

Ещё семерым фигурантам дела «Нового величия» приговор по аналогичному обвинению был вынесен в августе этого года.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

Подробнее — в материале RT.